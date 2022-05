Grupo Caio inova com espaços para descanso e entretenimento dos funcionários

Na última semana, o Grupo Caio inaugurou dois novos espaços de descanso e entretenimento destinados aos seus colaboradores. Na quarta-feira (11), foi inaugurado um novo espaço na Caio Botucatu, idealizado com o reaproveitamento de salas já existentes no local e a criação de outras. Já na quinta-feira (12), a Fiberbus também entregou salas reformadas para seus colaboradores.

Agora os colaboradores podem usufruir de cinco espaços: Sala para Refeição, Sala de Jogos, Sala de TV para os homens, Lanchonete e Espaço Mulher – com sala de TV exclusiva e local para leitura e descanso (estes dois completamente novos).

A inauguração na Caio contou com a presença do vice-presidente de Supply Chain, Marcelo Ruas; do vice-presidente industrial, Maurício Lourenço da Cunha; de diretores, gerentes, gestores e colaboradores, representando todos os setores da Caio. Na oportunidade, Tânia Pires de Souza, Gerente de Comunicação e Marketing da empresa, fez a abertura do evento e agradeceu a todos os envolvidos na idealização do projeto.

Os vice-presidentes enalteceram a importância da inauguração. “Fico muito feliz, principalmente pelo que simboliza essa reabertura: podermos nos reencontrar e confraternizar. Este espaço, que ficou muito bonito, é fundamental para manter a saúde mental e produtividade em dia, além de reorganizar nossas ideias. Agradecemos ao Marcelo Ruas, que idealizou o projeto de transformar essa área, e a todos os colaboradores que atuaram nessa reforma”, falou Maurício.

“Tudo o que fizemos aqui foi pensando em proporcionar o bem-estar e momentos de diversão para os nossos colaboradores. Somos uma família aqui na Caio e tudo o que fazemos por um, fazemos por todos. Agradeço pelo empenho e dedicação que vocês têm diariamente no trabalho e poder utilizar esse espaço é mais do que merecido. Obrigado a todos!”, enfatizou Marcelo Ruas.

Fiberbus/Preparação de Chassis

Um dia depois, na quinta-feira (12), foi a vez da entrega da sala de jogos e sala de TV da Fiberbus e Preparação de Chassis. A fim de proporcionar o bem-estar, conforto e qualidade de vida aos colaboradores, as salas passaram por revitalização da pintura, consertos no teto, telhado, piso e da TV.

O evento de inauguração do espaço contou com a presença de colaboradores de setores da Preparação de Chassis e Fiberbus, do vice-presidente industrial do Grupo Caio, Maurício Lourenço da Cunha, e do diretor geral da Fiberbus, Victor Pucciarini da Cunha. Ambos falaram sobre a importância de reinaugurar o espaço e sua relação com a integração entre os colaboradores.

“Reinaugurar esse espaço era algo que já estávamos planejando há muito tempo, porém, por conta da situação sanitária que vivíamos, não foi possível. Com essa volta, queremos que esse espaço signifique interação, entretenimento e relaxamento para nossas equipes”, comentou Maurício.

Já para Victor Cunha, a reabertura representa um dos princípios que a empresa adota. “Aqui, assim como nas outras empresas do Grupo Caio, valorizamos o descanso e a saúde mental dos colaboradores, tanto quanto seu desempenho no trabalho. Assim, decidimos por reabrir esse espaço e continuamos pensando em novas ações para valorizar nosso time”, relatou Victor.

Nelma Prado, diretora de Gente e Gestão, reafirma que o grupo Caio acredita na importância de seus colaboradores e realiza ações para promover momentos de descanso, entretenimento e lazer para suas equipes, além de cuidar da saúde mental de cada uma das pessoas que fazem parte da empresa!

