Grupo Caio doa mil cobertores para o Fundo Social de Botucatu

O Grupo Caio realizou a doação de mil cobertores para o Fundo Social de Solidariedade de Botucatu, no dia 10 de agosto. A entrega foi realizada pelo gerente corporativo de Recursos Humanos do Grupo, Silvio dos Santos, representando o diretor de Suprimentos, Marcelo Ruas, demais diretores e colaboradores.

Para a presidente do Fundo Social, Aparecida Pardini, o importante gesto solidário irá alcançar muitas famílias vulneráveis. “Agradecemos a grandiosa doação do Grupo Caio ao Fundo Social. Os mil cobertores serão destinados a instituições que atendem às famílias em vulnerabilidade social, a cabides solidários espalhados em pontos estratégicos da cidade e também à Casa Solidária”, enfatiza.

Segundo Silvio dos Santos, a doação dos cobertores reitera o papel social das empresas. “Mais uma vez, o Grupo Caio soube entender a importância de uma atitude solidária, adquirindo e entregando mil cobertores que serão doados para a população. Estamos sempre atentos às necessidades de nosso time de colaboradores e da comunidade de Botucatu e região”, finaliza.

As empresas do Grupo estão constantemente envolvidas em ações sociais, colaborando com o município de Botucatu e região em diversas situações, como no caso das chuvas que resultaram em grandes danos a Botucatu, no combate à COVID-19 e, agora, com a doação dos mil cobertores.

Assessoria de Imprensa Caio