Governo do Estado dará subsídio para financiamento de 334 casas em Botucatu

Subsídios vão beneficiar famílias com renda de até três salários mínimos a serem abatidos do valor final do financiamento habitacional

O vice-governador Rodrigo Garcia autorizou aporte de recursos da modalidade Nossa Casa – Apoio para fomentar a construção de 334 casas do Residencial Bem Te Vi, em Botucatu.

O valor do aporte é de R$ 3.340.000,00 e os recursos serão disponibilizados na forma de subsídio para que famílias de baixa renda possam ter acesso à aquisição da casa própria.

O anúncio ocorreu durante visita à cidade e contou com a participação do secretário executivo de Estado da Habitação, Fenando Marangoni. A modalidade Nossa Casa – Apoio fornece cheque moradia a famílias com até três salários mínimos para aquisição de moradias em empreendimentos aprovados pela Secretaria de Estado da Habitação.

O cheque moradia é um subsídio concedido pelo Governo do Estado, por meio da Casa Paulista, para as famílias efetivarem a compra do imóvel, junto às construtoras. Esse subsídio será usado para abater o valor final na assinatura do contrato de financiamento habitacional.

A demanda é aberta a todos que se enquadrarem nos critérios do programa e devidamente aprovada pela Caixa Econômica Federal, que concederá o financiamento habitacional das moradias.