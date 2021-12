Golpistas têm recebido “caixinha de natal” dos coletores de lixo em Botucatu

Os coletores verdadeiros, que deixam o cartão nas casas (foto), pedem para que as doações sejam feitas exclusivamente durante a passagem dos caminhões de coleta

Um fato bizarro tem ocorrido em Botucatu nos últimos dias. Como é de costume, os coletores de lixo da cidade colocam um envelope nas caixas de correspondência das casas, como o da foto, para que os moradores possam doar algo ou alguma quantia em dinheiro à equipe que faz a coleta no bairro.

O que chama a atenção é que vários moradores da região do Jardim Paraíso relataram que doaram dinheiro a um suposto coletor que passou a pé, se apresentando como responsável por recolher os envelopes com a doação. Segundo os coletores verdadeiros, essa pessoa é um golpista e não faz parte da equipe.

“Eu achei estranho, porque eu falei que entregaria para o pessoal do caminhão no final do dia. Ele então me falou: não, nós estamos recolhendo antes para fazer a divisão antes do natal”, relatou uma pessoa que doou uma quantia ao falso coletor.

“Ele estava com bastante dinheiro na mão, pegou o meu, colocou junto, agradeceu e saiu. Depois eu vi uma vizinha colocando um bilhete no saco de lixo, aí que percebi que ele não era da equipe de coleta”, finalizou.

Os vizinhos estão procurando as imagens das câmeras de segurança da região para tentar identificar a pessoa que tem se passado por coletor para que um boletim de ocorrência seja registrado.

A orientação é que qualquer doação, seja de dinheiro, bebidas ou alimentos, seja feita exclusivamente aos coletores que estão nos caminhões. Nesses dias eles passam buzinando para avisar que estão passando.

