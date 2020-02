Ginásio Municipal de Botucatu receberá famílias desabrigadas

Fotos: Acontece Botucatu

A Prefeitura de Botucatu abriu as portas do Ginásio Municipal para receber as famílias que ficaram desalojadas por conta do temporal que atingiu Botucatu. Em apenas 4 horas choveu 120 milímetros na cidade.

Segundo a Secretária de Assistência Social da cidade, Sílvia Fumes, uma estrutura será montada no local para receberas famílias.

“Nós estamos montando a logística para receber os desalojados e também para transporte dessas pessoas. Quem tiver condições de ir até o ginásio será recebido pela nossa equipe”, disse ela ao Acontece Botucatu.

Foram registrados estragos por toda a cidade. Confira a cobertura nos links abaixo.