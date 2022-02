Geração de renda: Fundo Social abre inscrições para 4 cursos em Botucatu

O Fundo Social de Solidariedade de Botucatu está com inscrições abertas para interessados em cursos de geração de renda. Serão oferecidas pelo Fundo aulas de Pequenos Reparos em Roupas, Produção de Salgados Assados e Fritos, Produção de Pães Artesanais, e Manicure e Pedicure.

Os cursos terão datas e horários combinados de acordo com os interessados, que devem entrar em contato para a inscrição através do telefone (14) 3811-1524.

“O empreendedorismo tem sido uma escolha de quem está desempregado aspirar novos ares no mercado, e esses cursos do Fundo buscam justamente dar base para as pessoas começarem seus próprios negócios. Percebemos que o setor de serviços em Botucatu cresceu bastante no último ano, e queremos que assim continue em 2022”, afirmou a Presidente do Fundo Social, Pida Pardini.

Poderão participar dos cursos os interessados que tiverem 16 anos ou mais. As aulas ocorrerão nas salas de aula do próprio Fundo Social.

Mais informações:

Fundo Social de Solidariedade

Rua José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1524

