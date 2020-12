GCM intensifica entrega de máscaras para pedestres no Centro

A Guarda Civil Municipal está intensificando a entrega de máscaras e as orientações de uso a pedestre que circulam pela Rua Amando de Barros, principal corredor comercial de Botucatu. Neste período de final de ano, aumenta a circulação de pessoas que procuram as lojas para as compras de Natal e que as agencias bancárias para saque de salários e benefícios.

Para evitar a proliferação do novo Coronavírus, uma guarnição da GCM percorre a Amando de Barros orientando pessoas sobre o uso correto das máscaras e distribuindo equipamentos para quem não está usando.

“Nossos Guardas tem feito esse trabalho importante de conscientização e distribuição de máscaras desde os primeiros dias desse combate. Continuamos precisando da ajuda de todos, cumprindo os protocolos de saúde, se protegendo e protegendo o próximo”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A Prefeitura orienta que, como forma de prevenção, todos usem máscaras ao sair de casa, higienizem frequentemente as mãos e mantenham o distanciamento em filas e dentro de estabelecimentos.

Pessoas com sintomas de gripe não devem sair de casa e precisam acionar a Central Coronavírus para realizar o teste RT-PCR, que detecta a Covid. A Central atende todos os dias das 7 às 17 horas pelo telefone (14) 3811-1519.