Garoto internado no HC de Botucatu realiza sonho de vestir roupa de bombeiro

O que há em comum entre o dia-a-dia de um Hospital e dos bombeiros? O exercício constante da arte de amar e salvar vidas. E estas duas realidades se encontraram nesta sexta-feira, na Enfermaria de Pediatria do HCFMB.

Matheus, um pequeno botucatuense de 9 anos, passa diariamente por grandes desafios em sua vida e, como um verdadeiro herói, os supera com coragem e muita garra. E, para vencer esta trajetória, uma de suas fontes de inspiração são os bombeiros.

Antes de receber alta, o pequeno Matheus compartilhou com a equipe da Enfermaria o sonho de conhecer um bombeiro de perto e vestir uma roupa especial. O bombeiro civil do HCFMB Eric Pita Capelup soube da história e prontamente atendeu ao pedido. Foi até a Enfermaria conhecer Matheus e o vestiu com um uniforme dos Bombeiros.

“Gestos como este podem fazer a diferença na vida de uma criança, por isso não podemos deixar de atender este pedido especial”, disse o bombeiro.

O pequeno Matheus resumiu em uma frase sua alegria: “Hoje é o dia mais feliz da minha vida!”. Sua mãe, Tatiane Domingos de Moraes, não conteve a emoção em ver o sonho de seu filho se realizar.

Agradecemos a toda a equipe da Enfermaria de Pediatria pelo incansável trabalho de trazer esperança a nossos pequenos pacientes e ao SESMT por ajudar na realização deste sonho!

Assessoria do HC