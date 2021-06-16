Futuros moradores do Cachoeirinha 3 assinam contrato nesta segunda-feira, 21

Nesta segunda-feira, 21, centenas de moradores darão mais um passo rumo ao próprio lar. A Prefeitura de Botucatu convoca os sorteados do Residencial Cachoeirinha 3 para a assinatura do contrato do imóvel, que ocorrerá a partir das 9 horas da manhã de segunda, no Ginásio Paralímpico, ao lado do “Ginásio Municipal Mário Covas Jr.”
Este é o último dos Residenciais Cachoeirinha a ser entregue, com 252 apartamentos, totalizando 992 em todo o empreendimento. Cada apartamento possui 55², com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e sacada. O empreendimento ainda possui salão de festas, quadra poliesportiva e playground.
“Me recordo como se fosse ontem nossa luta para viabilizar este empreendimento, as idas a Brasília. Muito esforço para dar a oportunidade de um lar às famílias que mais precisavam em Botucatu. O maior projeto habitacional popular per capta do Brasil, que realizará o sonho de quase mil famílias”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.
O financiamento dos apartamentos ocorrerá por meio da Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, que prevê o pagamento em até 120 meses, com prestações mensais que variam de R$ 80 a R$ 270, conforme a renda bruta familiar.
O Prefeito Mário Pardini realizou uma vistoria técnica no empreendimento na última terça-feira ao lado do Secretário Municipal de Habitação, Luiz Guilherme Silva e de representantes da Caixa Econômica Federal e da empresa responsável pela obra.
A expectativa é que já no mês de julho os moradores possam se mudar para o novo lar.
Confira abaixo a lista dos convocados para a assinatura do contrato na próxima segunda-feira, 21:
É de extrema importância que compareçam exclusivamente no horário agendado, munidos de documentos oficial com foto (RG e CPF).
|PROPONENTE
|CÔNJUGE
|HORÁRIO
|ADRIANA APARECIDA ZEFERINO
|09:00h
|ADRIANA DE SOUZA
|09:00h
|ADRIANO BENEDITO DA SILVA
|09:00h
|ADRIELE RUBIM CHAVES
|09:00h
|AILTON JOSE DA CRUZ
|09:00h
|ALDREY DE OLIVEIRA
|09:00h
|ALESSANDRA MILEIDE PRESTES RODRIGUES
|09:00h
|ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA
|09:00h
|AMANDA MAIARA VIEIRA
|09:00h
|ANA CAROLINA BATISTA CARLOS
|09:00h
|ANA CAROLINA CAPUANO FREITAS
|THOMAS JEFFERSON DA SILVA FREITAS
|09:10h
|ANA CRISTINA ARLINDO MATHIAS DE MORAES
|VANDER VIOTTO DE OLIVEIRA
|09:10h
|ANA CRISTINA PONTES
|09:10h
|ANA PAULA ALVES LORENA
|09:10h
|ANA PAULA DE CAMARGO
|09:10h
|ANA PAULA DE OLIVEIRA
|JOSE GARCIANO DA SILVA
|09:10h
|ANDREA APARECIDA DE JESUS MORENO
|09:10h
|ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
|CRISTIANO ROGERIO DOS SANTOS
|09:10h
|ANGELICA ROCHA DA SILVA
|09:10h
|ANGELICA SANTOS OLIVEIRA
|09:10h
|ANTONIO ALBERTO PIMENTEL
|LUZIA SALETE BERTAZZO PIMENTEL
|09:20h
|ANTONIO JOSE DOS SANTOS
|09:20h
|APARECIDA DE LOURDES TEIXEIRA
|09:20h
|APARECIDA FERREIRA SANTOS
|09:20h
|APARECIDA NERES DOS SANTOS REIS
|IVAN CASTILHO REIS
|09:20h
|ARIELI REGINA PEREIRA
|ANDERSON AUGUSTO ROCHA
|09:20h
|ASSUNTA TREVISANO PAULINO
|ADALBERTO PAULINO
|09:20h
|BIANCA BRUDER RIBEIRO
|ANDERSON RODRIGUES RIBEIRO LEITE
|09:20h
|BIANCA RAFAELA DA SILVA ARRUDA
|WENDEL RICARDO DOS SANTOS
|09:20h
|BRUNA APARECIDA DE SOUZA
|09:20h
|BRUNA CAROLINA FUMES
|09:30h
|BRUNA CIBELE DA SILVA FERREIRA
|09:30h
|CAMILA RAFAELA OLIMPIO
|DIOGO MARCELINO CAETANO DE JESUS
|09:30h
|CAMILA TICIANA GOMES DE OLIVEIRA
|09:30h
|CARLA BEATRIZ GODINHO MAGALHAES
|09:30h
|CARLA IDARILIA DE ALMEIDA FERREIRA
|09:30h
|CARMELITA MARIA GONCALVES SILVA
|09:30h
|CATIA ROSA DOS SANTOS
|09:30h
|CATIA SUELY MOURA
|09:30h
|CELIA REGINA ALVES
|09:30h
|CHRISTIANO HENRIQUE FREITAS HERNANDES
|09:40h
|CISLENE LEITE DE SOUZA
|09:40h
|CLAUDETE FERREIRA DA SILVA
|09:40h
|CLAUDETE GOMES FAUSTINO
|09:40h
|CLAUDIO ADAO RIBEIRO DOS SANTOS
|DARA DOS SANTOS PEREIRA
|09:40h
|CLEIDIANE DO NASCIMENTO SOUZA
|09:40h
|CLEUSA APARECIDA LINDES DA SILVA
|JOAQUIM BORGES DA SILVA
|09:40h
|CRISTIANA GONCALVES DE OLIVEIRA
|09:40h
|CRISTIANA VANESSA LEITE
|09:40h
|CRISTIANE APARECIDA PEREIRA
|DONIZETI CORREA DA SILVA
|09:40h
|DAIANE PAMELA DE ALMEIDA
|09:50h
|DAIANE PEREIRA DOMICIANO
|ERIVELTON APARECIDO CIPRIANO
|09:50h
|DANIEL PEREIRA BRAGA
|09:50h
|DANIELE CRISTINA GOES DE OLIVEIRA
|TIAGO MENDES DA CRUZ
|09:50h
|DANILO JOSE QUALHATI
|09:50h
|DAVI SILVA DAS CHAGAS
|09:50h
|DAYANA DA SILVA
|09:50h
|DAYANE CRISTINE PERGER RODRIGUES
|09:50h
|DEISE MARIA BOZZONI ROBIS
|09:50h
|DENER GABRIEL CALANDRO
|PAMELA LOUREYNE NEVES FONSECA
|09:50h
|DIOGO GONCALVES DA SILVA
|LEIA CRISTINA DE ALVANTARA
|10:00h
|DIRCEU GEREMIAS DOS SANTOS
|10:00h
|DONIZETE MARANTOLA
|10:00h
|DORCAS DA SILVA
|10:00h
|DOUGLAS ALEXANDRE TARDIVO DA SILVA
|LUCIANA RODRIGUES DE LARA
|10:00h
|DULCINEIA DE OLIVEIRA
|10:00h
|EDNA MARIA DOS SANTOS
|10:00h
|EDNA NATALINA GALDINO
|10:00h
|EDNA PEREIRA DOS SANTOS
|10:00h
|EDUARDA DE ALMEIDA FOGACA
|10:00h
|ELIANA CORREA DA SILVA
|HORTENCIO ALVES CAETANO
|10:10h
|ELISANGELA VAZ
|10:10h
|ELIZABETE CORREIA DE MORAIS TEIXEIRA
|LUIZ TEIXEIRA
|10:10h
|EMELIN ISABEL DA SILVA PINTO
|10:10h
|ERICA FERNANDA RODRIGUES
|10:10h
|ESMARILDA APARECIDA DOS SANTOS
|10:10h
|ESTEFANIA SIMONE CAMARGO DO NASCIMENTO
|10:10h
|EVA DE ALBUQUERQUE
|10:10h
|EVA THAINARA RODRIGUES BARREIROS
|JEFFERSON ANDRE FERNANDES
|10:10h
|FABIANA CRISTINA DAVID
|10:20h
|FABIANA RAPOSEIRO THE
|DANILO NOE NERY
|10:20h
|FATIMA APARECIDA DE ARAUJO
|10:20h
|FATIMA APARECIDA TARRENTO DOS SANTOS
|10:20h
|FATIMA DOS SANTOS
|10:20h
|FERNANDA DE FATIMA DE FARIA
|RICARDO FERNANDO CARMONI
|10:20h
|FLAVIA RENATA BALLESTERO
|10:20h
|FRANCISCO PULQUEIRO DE SOUZA
|10:20h
|GABRIELLI MARTINS RIBEIRO DA SILVA
|DANIEL GOMES DA SILVA
|10:20h
|GABRIELY BATISTA
|10:20h
|GEDIANE INACIO DE ALMEIDA
|10:30h
|GENESIA COSTA DA SILVA
|10:30h
|GILBRAN CLESIO DA SILVA ROCHA JUNIOR
|10:30h
|GILLEADI GADIEL PEREIRA
|JAQUELINE SILVEIRA GONCALVES
|10:30h
|GISELDO DOS SANTOS BRAGA
|10:30h
|GRESLAINE DA SILVA SCHUINDT
|10:30h
|GUILHERME LUIZ ALVES DE OLIVEIRA
|10:30h
|HELENA DA CONCEICAO JACOB
|10:30h
|ISABEL CRISTINA FOLGUEIRAL
|FAUSTINO BATISTA MARTINS
|10:30h
|JANAINA BONETTI PEREIRA
|10:30h
|JAQUELINE APARECIDA RAMOS NOGUEIRA
|10:40h
|JESSICA CRISTINA VICTOR DA SILVA
|JADSON DE JESUS SANTOS
|10:40h
|JHEINI ANGELA ALVES DE ALMEIDA
|10:40h
|JOAO BATISTA GENEROSO
|MARIA TEREZINHA DE ALCANTARA GENEROSO
|10:40h
|JOCELIA ALEXANDRE ALVES
|10:40h
|JORGE LUIZ DE PAULA
|BARBARA DE SOUZA CARVALHO
|10:40h
|JOSE FERNANDES DAS NEVES
|10:40h
|JOSE GILBERTO SOUZA
|MARICELMA DE JESUS DOS SANTOS
|10:40h
|JOSE ROBERTO JOAQUIM
|10:40h
|JOSEFA BENEDITA DOS SANTOS RODRIGUES
|10:40h
|JOSELMA SILVA BESERRA
|10:50h
|JOSENILDE DINIZ DIONISIO
|VANDERCI VALERIO ALVES
|10:50h
|JULIA CRISTINA LEONCIO DE OLIVEIRA
|10:50h
|JULIANA APARECIDA ROSA
|10:50h
|JULIANA LOPES CAMPOS
|FELIPE MARTINS CAMPOS
|10:50h
|JULIANE APARECIDA FELICIO
|10:50h
|JUSSEMARA APARECIDA DE MORAES SILVA
|GILBERTO FRANCISCO DA SILVA
|10:50h
|KARINA APARECIDA LUCIANO DE ALMEIDA
|10:50h
|KARINA CRISTINA LANDIOSO
|LUCIANO DA SILVA DOS SANTOS
|10:50h
|KATIA PEREIRA SOARES DA SILVA
|11:00h
|LAIS DE FATIMA SAMUEL PEDROSO
|11:00h
|LARISSA BRANCO DO NASCIMENTO
|ALLAN HENRIQUE DE JESUS MIGUEL
|11:00h
|LARISSA TEREZINHA DOS REIS
|11:00h
|LETICIA DOS ANJOS RODRIGUES
|11:00h
|LILIAN MIRANDA DA SILVA
|DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS
|11:00h
|LILIANE OLIMPIO
|11:00h
|LOIDES GODOES SILVA DOS SANTOS
|SERGIO ANANIAS DOS SANTOS
|11:00h
|LUCIA GOMES
|IRINEU REGINALDO VENANCIO
|11:00h
|LUCIA MARIA DA SILVA
|11:00h
|LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS
|11:10h
|LUCIANE OGER
|RICARDO ELIAS DA COSTA CARREIRA
|11:10h
|LUIZ CARLOS AFONSO
|11:10h
|LUZINETE APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
|11:10h
|LUZINETI MAGALI ALVES
|11:10h
|MAICON BRUNO CAMPOS DE SOUZA
|11:10h
|MARA ELIAS DA SILVA
|ANDERSON EDUARDO MOURA
|11:10h
|MARCELA FERNANDA BARTOLI
|11:10h
|MARCIA APARECIDA FERREIRA
|ELISANDRO APARECIDO DE LIMA
|11:10h
|MARCIA REGINA DA SILVA
|11:10h
|MARCIA REGINA DE ALCANTARA
|11:20h
|MARCIA WANDERLEIA DE FARIAS
|GRINALDO VICENTE DE FARIAS
|11:20h
|MARIA ALVES GOMES
|11:20h
|MARIA ANTONIA DE SOUZA
|11:20h
|MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
|11:20h
|MARIA APARECIDA DE SOUSA
|SALVIO DE CASTRO
|11:20h
|MARIA APARECIDA SANTOS PINTO
|HOMERO RODRIGUES PINTO
|11:20h
|MARIA CICERA DA SILVA
|11:20h
|MARIA DA CRUZ LANDIM
|11:20h
|MARIA DE FATIMA FERREIRA
|11:20h
|MARIA DE FATIMA MELO
|11:30h
|MARIA DE LOURDES GALDINO MANCHINI DOMICIANO
|JONATHAN MANCHINI DOMICIANO
|11:30h
|MARIA JOSE VENDRAME MUNIZ
|11:30h
|MARIA JOSELIA DA SILVA
|11:30h
|MARIA ROSEMEIRE ALVES DOS SANTOS
|11:30h
|MARISA DE OLIVEIRA
|11:30h
|MARISTELA DOS ANJOS ALVES
|11:30h
|MARIZETE BRANDAO TOFOLI
|JOSE CARLOS TOFOLI
|11:30h
|MATHEUS LEONARDO PIRES MODESTO
|11:30h
|MAURA AZARIAS DA SILVA
|11:30h
|MERCES PAULO PEREIRA
|JOSE CARLOS DA COSTA
|11:40h
|MIGUEL JESUS DA SILVA
|EUNICE FRAGA DA SILVA
|11:40h
|NATALI CRISTINE SOUZA DOS SANTOS
|11:40h
|NATALIA APARECIDA PEREIRA LIMA
|DIONE RAFAEL DA CRUZ LIMA
|11:40h
|NATALIA RODRIGUES DA SILVA
|11:40h
|NEISA APARECIDA LOPES DOS SANTOS
|11:40h
|NELSON DE OLIVEIRA TURRI
|11:40h
|NEUSA ANDRADE DOS SANTOS
|11:40h
|NEUSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|11:40h
|NICOLI NOGUEIRA DOS SANTOS
|11:40h
|NILZA CONCEICAO RODRIGUES
|11:50h
|NOEMIA APARECIDA TRAVASIO
|11:50h
|PAMELA WAL DOS SANTOS
|11:50h
|PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS
|11:50h
|PATRICIA DE LIMA FERREIRA
|11:50h
|PATRICIA DE SOUZA CARDOSO
|11:50h
|PAULA AMANDA FERREIRA
|11:50h
|PAULO VERCELINI DA ROCHA
|11:50h
|PEDRO RAMOS DE LIMA
|11:50h
|PETERSON HENRIQUE RODRIGUES DINIZ
|ISABELLE RAQUEL BARBOSA
|11:50h
|PRISCILA APARECIDA BURGARELLI
|12:00h
|RAFAEL ULISSES DA COSTA MUNIZ
|12:00h
|REGINA CELIA ALVES CARDOSO
|JOSE ANTONIO CARDOSO
|12:00h
|REGINA MARIA DA SILVA
|12:00h
|REGINALDO GOMES DE JESUS
|12:00h
|RENATA ADELINO
|ALTAMAR DA SILVA FONSECA
|12:00h
|RITA CARDOSO DOS SANTOS
|12:00h
|ROBERTO CARLOS CARDOSO
|12:00h
|RODRIGO CESAR DE MORAES SILVA
|12:00h
|RODRIGO DA SILVA
|12:00h
|RONEIDE RUAS DE JESUS
|12:10h
|ROSALINA APARECIDA PEREIRA
|12:10h
|ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA
|12:10h
|ROSANE CLAUDINO PEDROSO
|12:10h
|ROSANGELA DE FATIMA BENTO
|12:10h
|ROSELI APARECIDA LOPES DA SILVA
|12:10h
|ROSELI DAS GRACAS SILVEIRA
|12:10h
|ROSEMEIRE APARECIDA CIRILO
|12:10h
|ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA
|12:10h
|RUTINEI APARECIDA RONDÃO
|12:20h
|SAMARA DE FATIMA MACHADO
|12:20h
|SAMUEL LUAN DA SILVA PEREIRA
|12:20h
|SANDRA ANTONIA PEREIRA
|12:20h
|SANDRA NELI BATISTA DE OLIVEIRA
|12:20h
|SANDRA REGINA MONTANHA
|12:20h
|SANDRA REGINA SINFRONIO DE SOUZA
|LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA
|12:20h
|SARIA PEREIRA DE SOUZA
|THOMAS PEREIRA
|12:20h
|SELIRDA COSTA
|12:20h
|SERGIO BENEDITO DE OLIVEIRA
|12:20h
|SIBELE CARINA VIANNA
|12:30h
|SILMARA CRISTIANE ALVES
|WALDIR ALVES
|12:30h
|SILMARA CRISTINA MARTINS BENATTI
|12:30h
|SILVANA CESAR AMADO QUEIROZ
|ALDINEI LEITE DE QUEIROZ
|12:30h
|SILVANA DE OLIVEIRA
|12:30h
|SILVIA LETICIA RODRIGUES
|12:30h
|SOLANGE MACHADO
|12:30h
|SOLANGE MARIA MATHEUS LOPES
|12:30h
|SOLANGE SILVA DE JESUS
|ANTONIO ALVES RAMOS
|12:30h
|SONIA APARECIDA FERNANDES
|12:30h
|SUELI DE OLIVEIRA DIAS
|12:40h
|SUELLEN APARECIDA ALVES BAPTISTA
|12:40h
|TAIS DANIELA FERREIRA
|12:40h
|TALIA EVELYN DE SOUSA
|12:40h
|TAMARA FERRER
|12:40h
|TATIANE CRISTINA FERREIRA
|12:40h
|TATIANE NEVES FRANCO DE GODOY
|GIOVANI DE SOUSA
|12:40h
|TATIANE VALERIO DE CAMAGO
|ANDERSON ANTONIO DE CAMARGO
|12:40h
|TEREZINHA DORES DA CRUZ
|12:40h
|TEREZINHA FELICIANO
|12:40h
|THAIS ALBINO PEREIRA DA SILVA
|12:50h
|THAIS HELENA ASTORGA
|12:50h
|THEREZINHA DE FATIMA PINHEIRO GARCIA
|12:50h
|VALQUIRIA APARECIDA DUARTES MENDES
|12:50h
|VANESSA MARTINS MARQUES
|12:50h
|VERA LUCIA DA SILVA LUIZ
|CLAUDIO DONIZETTI LUIZ
|12:50h
|VERA LUCIA DE OLIVEIRA
|MILTON INACIO DE OLIVEIRA
|12:50h
|VINICIUS BASSOLI
|12:50h
|VIVIANE APARECIDA ROVERE DE BARROS
|12:50h
|VIVIANE CRISTINA DE CAMPOS
|12:50h
|VIVIANE GUIMARAES GOUVEA
|DARIO GOUVEA
|13:00h
|VIVIANE LOURENCO
|13:00h
|WALACE VALDECIR JONAS DA SILVA
|AMANDA VELASCO DE ASSUNCAO
|13:00h
|WELLINGTON ADRIANO PEDRO
|ARIANE PARRE
|13:00h
|WILLIAM ROBERTO DE ALMEIDA
|13:00h
|WILMA HEINECKE
|JOAO CESAR DE PAULA DIAS
|13:00h
|WILSON MARTINS
|13:00h
|WILTON FELIPE BATISTA
|13:00h
|ZENAIDE PEREIRA DA SILVA SOARES
|JOEL SOARES DA SILVA
|13:00h
A Secretaria Municipal de Habitação se coloca à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas através dos telefones (14) 3811-1581 / 3811-1583 / 3811-1409 ou através do WhatsApp (14)99601-6547, ou ainda presencialmente no endereço Praça Pedro Torres, 100, Centro, de segunda à sexta-feira, das 08 ás 16h30.