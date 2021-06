Futuros moradores do Cachoeirinha 3 assinam contrato nesta segunda-feira, 21

Nesta segunda-feira, 21, centenas de moradores darão mais um passo rumo ao próprio lar. A Prefeitura de Botucatu convoca os sorteados do Residencial Cachoeirinha 3 para a assinatura do contrato do imóvel, que ocorrerá a partir das 9 horas da manhã de segunda, no Ginásio Paralímpico, ao lado do “Ginásio Municipal Mário Covas Jr.”

Este é o último dos Residenciais Cachoeirinha a ser entregue, com 252 apartamentos, totalizando 992 em todo o empreendimento. Cada apartamento possui 55², com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e sacada. O empreendimento ainda possui salão de festas, quadra poliesportiva e playground.

“Me recordo como se fosse ontem nossa luta para viabilizar este empreendimento, as idas a Brasília. Muito esforço para dar a oportunidade de um lar às famílias que mais precisavam em Botucatu. O maior projeto habitacional popular per capta do Brasil, que realizará o sonho de quase mil famílias”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

O financiamento dos apartamentos ocorrerá por meio da Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, que prevê o pagamento em até 120 meses, com prestações mensais que variam de R$ 80 a R$ 270, conforme a renda bruta familiar.

O Prefeito Mário Pardini realizou uma vistoria técnica no empreendimento na última terça-feira ao lado do Secretário Municipal de Habitação, Luiz Guilherme Silva e de representantes da Caixa Econômica Federal e da empresa responsável pela obra.

A expectativa é que já no mês de julho os moradores possam se mudar para o novo lar.

Confira abaixo a lista dos convocados para a assinatura do contrato na próxima segunda-feira, 21:

É de extrema importância que compareçam exclusivamente no horário agendado, munidos de documentos oficial com foto (RG e CPF).

A Secretaria Municipal de Habitação se coloca à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas através dos telefones (14) 3811-1581 / 3811-1583 / 3811-1409 ou através do WhatsApp (14)99601-6547, ou ainda presencialmente no endereço Praça Pedro Torres, 100, Centro, de segunda à sexta-feira, das 08 ás 16h30.