Futuros moradores do Cachoeirinha 3 assinam contrato nesta segunda-feira, 21

Nesta segunda-feira, 21, centenas de moradores darão mais um passo rumo ao próprio lar. A Prefeitura de Botucatu convoca os sorteados do Residencial Cachoeirinha 3 para a assinatura do contrato do imóvel, que ocorrerá a partir das 9 horas da manhã de segunda, no Ginásio Paralímpico, ao lado do “Ginásio Municipal Mário Covas Jr.”

Este é o último dos Residenciais Cachoeirinha a ser entregue, com 252 apartamentos, totalizando 992 em todo o empreendimento. Cada apartamento possui 55², com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e sacada. O empreendimento ainda possui salão de festas, quadra poliesportiva e playground.

“Me recordo como se fosse ontem nossa luta para viabilizar este empreendimento, as idas a Brasília. Muito esforço para dar a oportunidade de um lar às famílias que mais precisavam em Botucatu. O maior projeto habitacional popular per capta do Brasil, que realizará o sonho de quase mil famílias”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

O financiamento dos apartamentos ocorrerá por meio da Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, que prevê o pagamento em até 120 meses, com prestações mensais que variam de R$ 80 a R$ 270, conforme a renda bruta familiar.

O Prefeito Mário Pardini realizou uma vistoria técnica no empreendimento na última terça-feira ao lado do Secretário Municipal de Habitação, Luiz Guilherme Silva e de representantes da Caixa Econômica Federal e da empresa responsável pela obra.

A expectativa é que já no mês de julho os moradores possam se mudar para o novo lar.

Confira abaixo a lista dos convocados para a assinatura do contrato na próxima segunda-feira, 21:

É de extrema importância que compareçam exclusivamente no horário agendado, munidos de documentos oficial com foto (RG e CPF).

PROPONENTE CÔNJUGE HORÁRIO
ADRIANA APARECIDA ZEFERINO 09:00h
ADRIANA DE SOUZA 09:00h
ADRIANO BENEDITO DA SILVA 09:00h
ADRIELE RUBIM CHAVES 09:00h
AILTON JOSE DA CRUZ 09:00h
ALDREY DE OLIVEIRA 09:00h
ALESSANDRA MILEIDE PRESTES RODRIGUES 09:00h
ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA 09:00h
AMANDA MAIARA VIEIRA 09:00h
ANA CAROLINA BATISTA CARLOS 09:00h
ANA CAROLINA CAPUANO FREITAS THOMAS JEFFERSON DA SILVA FREITAS 09:10h
ANA CRISTINA ARLINDO MATHIAS DE MORAES VANDER VIOTTO DE OLIVEIRA 09:10h
ANA CRISTINA PONTES 09:10h
ANA PAULA ALVES LORENA 09:10h
ANA PAULA DE CAMARGO 09:10h
ANA PAULA DE OLIVEIRA JOSE GARCIANO DA SILVA 09:10h
ANDREA APARECIDA DE JESUS MORENO 09:10h
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS CRISTIANO ROGERIO DOS SANTOS 09:10h
ANGELICA ROCHA DA SILVA 09:10h
ANGELICA SANTOS OLIVEIRA 09:10h
ANTONIO ALBERTO PIMENTEL LUZIA SALETE BERTAZZO PIMENTEL 09:20h
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 09:20h
APARECIDA DE LOURDES TEIXEIRA 09:20h
APARECIDA FERREIRA SANTOS 09:20h
APARECIDA NERES DOS SANTOS REIS IVAN CASTILHO REIS 09:20h
ARIELI REGINA PEREIRA ANDERSON AUGUSTO ROCHA 09:20h
ASSUNTA TREVISANO PAULINO ADALBERTO PAULINO 09:20h
BIANCA BRUDER RIBEIRO ANDERSON RODRIGUES RIBEIRO LEITE 09:20h
BIANCA RAFAELA DA SILVA ARRUDA WENDEL RICARDO DOS SANTOS 09:20h
BRUNA APARECIDA DE SOUZA 09:20h
BRUNA CAROLINA FUMES 09:30h
BRUNA CIBELE DA SILVA FERREIRA 09:30h
CAMILA RAFAELA OLIMPIO DIOGO MARCELINO CAETANO DE JESUS 09:30h
CAMILA TICIANA GOMES DE OLIVEIRA 09:30h
CARLA BEATRIZ GODINHO MAGALHAES 09:30h
CARLA IDARILIA DE ALMEIDA FERREIRA 09:30h
CARMELITA MARIA GONCALVES SILVA 09:30h
CATIA ROSA DOS SANTOS 09:30h
CATIA SUELY MOURA 09:30h
CELIA REGINA ALVES 09:30h
CHRISTIANO HENRIQUE FREITAS HERNANDES 09:40h
CISLENE LEITE DE SOUZA 09:40h
CLAUDETE FERREIRA DA SILVA 09:40h
CLAUDETE GOMES FAUSTINO 09:40h
CLAUDIO ADAO RIBEIRO DOS SANTOS DARA DOS SANTOS PEREIRA 09:40h
CLEIDIANE DO NASCIMENTO SOUZA 09:40h
CLEUSA APARECIDA LINDES DA SILVA JOAQUIM BORGES DA SILVA 09:40h
CRISTIANA GONCALVES DE OLIVEIRA 09:40h
CRISTIANA VANESSA LEITE 09:40h
CRISTIANE APARECIDA PEREIRA DONIZETI CORREA DA SILVA 09:40h
DAIANE PAMELA DE ALMEIDA 09:50h
DAIANE PEREIRA DOMICIANO ERIVELTON APARECIDO CIPRIANO 09:50h
DANIEL PEREIRA BRAGA 09:50h
DANIELE CRISTINA GOES DE OLIVEIRA TIAGO MENDES DA CRUZ 09:50h
DANILO JOSE QUALHATI 09:50h
DAVI SILVA DAS CHAGAS 09:50h
DAYANA DA SILVA 09:50h
DAYANE CRISTINE PERGER RODRIGUES 09:50h
DEISE MARIA BOZZONI ROBIS 09:50h
DENER GABRIEL CALANDRO PAMELA LOUREYNE NEVES FONSECA 09:50h
DIOGO GONCALVES DA SILVA LEIA CRISTINA DE ALVANTARA 10:00h
DIRCEU GEREMIAS DOS SANTOS 10:00h
DONIZETE MARANTOLA 10:00h
DORCAS DA SILVA 10:00h
DOUGLAS ALEXANDRE TARDIVO DA SILVA LUCIANA RODRIGUES DE LARA 10:00h
DULCINEIA DE OLIVEIRA 10:00h
EDNA MARIA DOS SANTOS 10:00h
EDNA NATALINA GALDINO 10:00h
EDNA PEREIRA DOS SANTOS 10:00h
EDUARDA DE ALMEIDA FOGACA 10:00h
ELIANA CORREA DA SILVA HORTENCIO ALVES CAETANO 10:10h
ELISANGELA VAZ 10:10h
ELIZABETE CORREIA DE MORAIS TEIXEIRA LUIZ TEIXEIRA 10:10h
EMELIN ISABEL DA SILVA PINTO 10:10h
ERICA FERNANDA RODRIGUES 10:10h
ESMARILDA APARECIDA DOS SANTOS 10:10h
ESTEFANIA SIMONE CAMARGO DO NASCIMENTO 10:10h
EVA DE ALBUQUERQUE 10:10h
EVA THAINARA RODRIGUES BARREIROS JEFFERSON ANDRE FERNANDES 10:10h
FABIANA CRISTINA DAVID 10:20h
FABIANA RAPOSEIRO THE DANILO NOE NERY 10:20h
FATIMA APARECIDA DE ARAUJO 10:20h
FATIMA APARECIDA TARRENTO DOS SANTOS 10:20h
FATIMA DOS SANTOS 10:20h
FERNANDA DE FATIMA DE FARIA RICARDO FERNANDO CARMONI 10:20h
FLAVIA RENATA BALLESTERO 10:20h
FRANCISCO PULQUEIRO DE SOUZA 10:20h
GABRIELLI MARTINS RIBEIRO DA SILVA DANIEL GOMES DA SILVA 10:20h
GABRIELY BATISTA 10:20h
GEDIANE INACIO DE ALMEIDA 10:30h
GENESIA COSTA DA SILVA 10:30h
GILBRAN CLESIO DA SILVA ROCHA JUNIOR 10:30h
GILLEADI GADIEL PEREIRA JAQUELINE SILVEIRA GONCALVES 10:30h
GISELDO DOS SANTOS BRAGA 10:30h
GRESLAINE DA SILVA SCHUINDT 10:30h
GUILHERME LUIZ ALVES DE OLIVEIRA 10:30h
HELENA DA CONCEICAO JACOB 10:30h
ISABEL CRISTINA FOLGUEIRAL FAUSTINO BATISTA MARTINS 10:30h
JANAINA BONETTI PEREIRA 10:30h
JAQUELINE APARECIDA RAMOS NOGUEIRA 10:40h
JESSICA CRISTINA VICTOR DA SILVA JADSON DE JESUS SANTOS 10:40h
JHEINI ANGELA ALVES DE ALMEIDA 10:40h
JOAO BATISTA GENEROSO MARIA TEREZINHA DE ALCANTARA GENEROSO 10:40h
JOCELIA ALEXANDRE ALVES 10:40h
JORGE LUIZ DE PAULA BARBARA DE SOUZA CARVALHO 10:40h
JOSE FERNANDES DAS NEVES 10:40h
JOSE GILBERTO SOUZA MARICELMA DE JESUS DOS SANTOS 10:40h
JOSE ROBERTO JOAQUIM 10:40h
JOSEFA BENEDITA DOS SANTOS RODRIGUES 10:40h
JOSELMA SILVA BESERRA 10:50h
JOSENILDE DINIZ DIONISIO VANDERCI VALERIO ALVES 10:50h
JULIA CRISTINA LEONCIO DE OLIVEIRA 10:50h
JULIANA APARECIDA ROSA 10:50h
JULIANA LOPES CAMPOS FELIPE MARTINS CAMPOS 10:50h
JULIANE APARECIDA FELICIO 10:50h
JUSSEMARA APARECIDA DE MORAES SILVA GILBERTO FRANCISCO DA SILVA 10:50h
KARINA APARECIDA LUCIANO DE ALMEIDA 10:50h
KARINA CRISTINA LANDIOSO LUCIANO DA SILVA DOS SANTOS 10:50h
KATIA PEREIRA SOARES DA SILVA 11:00h
LAIS DE FATIMA SAMUEL PEDROSO 11:00h
LARISSA BRANCO DO NASCIMENTO ALLAN HENRIQUE DE JESUS MIGUEL 11:00h
LARISSA TEREZINHA DOS REIS 11:00h
LETICIA DOS ANJOS RODRIGUES 11:00h
LILIAN MIRANDA DA SILVA DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS 11:00h
LILIANE OLIMPIO 11:00h
LOIDES GODOES SILVA DOS SANTOS SERGIO ANANIAS DOS SANTOS 11:00h
LUCIA GOMES IRINEU REGINALDO VENANCIO 11:00h
LUCIA MARIA DA SILVA 11:00h
LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS 11:10h
LUCIANE OGER RICARDO ELIAS DA COSTA CARREIRA 11:10h
LUIZ CARLOS AFONSO 11:10h
LUZINETE APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA 11:10h
LUZINETI MAGALI ALVES 11:10h
MAICON BRUNO CAMPOS DE SOUZA 11:10h
MARA ELIAS DA SILVA ANDERSON EDUARDO MOURA 11:10h
MARCELA FERNANDA BARTOLI 11:10h
MARCIA APARECIDA FERREIRA ELISANDRO APARECIDO DE LIMA 11:10h
MARCIA REGINA DA SILVA 11:10h
MARCIA REGINA DE ALCANTARA 11:20h
MARCIA WANDERLEIA DE FARIAS GRINALDO VICENTE DE FARIAS 11:20h
MARIA ALVES GOMES 11:20h
MARIA ANTONIA DE SOUZA 11:20h
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA 11:20h
MARIA APARECIDA DE SOUSA SALVIO DE CASTRO 11:20h
MARIA APARECIDA SANTOS PINTO HOMERO RODRIGUES PINTO 11:20h
MARIA CICERA DA SILVA 11:20h
MARIA DA CRUZ LANDIM 11:20h
MARIA DE FATIMA FERREIRA 11:20h
MARIA DE FATIMA MELO 11:30h
MARIA DE LOURDES GALDINO MANCHINI DOMICIANO JONATHAN MANCHINI DOMICIANO 11:30h
MARIA JOSE VENDRAME MUNIZ 11:30h
MARIA JOSELIA DA SILVA 11:30h
MARIA ROSEMEIRE ALVES DOS SANTOS 11:30h
MARISA DE OLIVEIRA 11:30h
MARISTELA DOS ANJOS ALVES 11:30h
MARIZETE BRANDAO TOFOLI JOSE CARLOS TOFOLI 11:30h
MATHEUS LEONARDO PIRES MODESTO 11:30h
MAURA AZARIAS DA SILVA 11:30h
MERCES PAULO PEREIRA JOSE CARLOS DA COSTA 11:40h
MIGUEL JESUS DA SILVA EUNICE FRAGA DA SILVA 11:40h
NATALI CRISTINE SOUZA DOS SANTOS 11:40h
NATALIA APARECIDA PEREIRA LIMA DIONE RAFAEL DA CRUZ LIMA 11:40h
NATALIA RODRIGUES DA SILVA 11:40h
NEISA APARECIDA LOPES DOS SANTOS 11:40h
NELSON DE OLIVEIRA TURRI 11:40h
NEUSA ANDRADE DOS SANTOS 11:40h
NEUSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 11:40h
NICOLI NOGUEIRA DOS SANTOS 11:40h
NILZA CONCEICAO RODRIGUES 11:50h
NOEMIA APARECIDA TRAVASIO 11:50h
PAMELA WAL DOS SANTOS 11:50h
PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS 11:50h
PATRICIA DE LIMA FERREIRA 11:50h
PATRICIA DE SOUZA CARDOSO 11:50h
PAULA AMANDA FERREIRA 11:50h
PAULO VERCELINI DA ROCHA 11:50h
PEDRO RAMOS DE LIMA 11:50h
PETERSON HENRIQUE RODRIGUES DINIZ ISABELLE RAQUEL BARBOSA 11:50h
PRISCILA APARECIDA BURGARELLI 12:00h
RAFAEL ULISSES DA COSTA MUNIZ 12:00h
REGINA CELIA ALVES CARDOSO JOSE ANTONIO CARDOSO 12:00h
REGINA MARIA DA SILVA 12:00h
REGINALDO GOMES DE JESUS 12:00h
RENATA ADELINO ALTAMAR DA SILVA FONSECA 12:00h
RITA CARDOSO DOS SANTOS 12:00h
ROBERTO CARLOS CARDOSO 12:00h
RODRIGO CESAR DE MORAES SILVA 12:00h
RODRIGO DA SILVA 12:00h
RONEIDE RUAS DE JESUS 12:10h
ROSALINA APARECIDA PEREIRA 12:10h
ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA 12:10h
ROSANE CLAUDINO PEDROSO 12:10h
ROSANGELA DE FATIMA BENTO 12:10h
ROSELI APARECIDA LOPES DA SILVA 12:10h
ROSELI DAS GRACAS SILVEIRA 12:10h
ROSEMEIRE APARECIDA CIRILO 12:10h
ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA 12:10h
RUTINEI APARECIDA RONDÃO 12:20h
SAMARA DE FATIMA MACHADO 12:20h
SAMUEL LUAN DA SILVA PEREIRA 12:20h
SANDRA ANTONIA PEREIRA 12:20h
SANDRA NELI BATISTA DE OLIVEIRA 12:20h
SANDRA REGINA MONTANHA 12:20h
SANDRA REGINA SINFRONIO DE SOUZA LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA 12:20h
SARIA PEREIRA DE SOUZA THOMAS PEREIRA 12:20h
SELIRDA COSTA 12:20h
SERGIO BENEDITO DE OLIVEIRA 12:20h
SIBELE CARINA VIANNA 12:30h
SILMARA CRISTIANE ALVES WALDIR ALVES 12:30h
SILMARA CRISTINA MARTINS BENATTI 12:30h
SILVANA CESAR AMADO QUEIROZ ALDINEI LEITE DE QUEIROZ 12:30h
SILVANA DE OLIVEIRA 12:30h
SILVIA LETICIA RODRIGUES 12:30h
SOLANGE MACHADO 12:30h
SOLANGE MARIA MATHEUS LOPES 12:30h
SOLANGE SILVA DE JESUS ANTONIO ALVES RAMOS 12:30h
SONIA APARECIDA FERNANDES 12:30h
SUELI DE OLIVEIRA DIAS 12:40h
SUELLEN APARECIDA ALVES BAPTISTA 12:40h
TAIS DANIELA FERREIRA 12:40h
TALIA EVELYN DE SOUSA 12:40h
TAMARA FERRER 12:40h
TATIANE CRISTINA FERREIRA 12:40h
TATIANE NEVES FRANCO DE GODOY GIOVANI DE SOUSA 12:40h
TATIANE VALERIO DE CAMAGO ANDERSON ANTONIO DE CAMARGO 12:40h
TEREZINHA DORES DA CRUZ 12:40h
TEREZINHA FELICIANO 12:40h
THAIS ALBINO PEREIRA DA SILVA 12:50h
THAIS HELENA ASTORGA 12:50h
THEREZINHA DE FATIMA PINHEIRO GARCIA 12:50h
VALQUIRIA APARECIDA DUARTES MENDES 12:50h
VANESSA MARTINS MARQUES 12:50h
VERA LUCIA DA SILVA LUIZ CLAUDIO DONIZETTI LUIZ 12:50h
VERA LUCIA DE OLIVEIRA MILTON INACIO DE OLIVEIRA 12:50h
VINICIUS BASSOLI 12:50h
VIVIANE APARECIDA ROVERE DE BARROS 12:50h
VIVIANE CRISTINA DE CAMPOS 12:50h
VIVIANE GUIMARAES GOUVEA DARIO GOUVEA 13:00h
VIVIANE LOURENCO 13:00h
WALACE VALDECIR JONAS DA SILVA AMANDA VELASCO DE ASSUNCAO 13:00h
WELLINGTON ADRIANO PEDRO ARIANE PARRE 13:00h
WILLIAM ROBERTO DE ALMEIDA 13:00h
WILMA HEINECKE JOAO CESAR DE PAULA DIAS 13:00h
WILSON MARTINS 13:00h
WILTON FELIPE BATISTA 13:00h
ZENAIDE PEREIRA DA SILVA SOARES JOEL SOARES DA SILVA 13:00h

 

A Secretaria Municipal de Habitação se coloca à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas através dos telefones (14) 3811-1581 / 3811-1583 / 3811-1409 ou através do WhatsApp (14)99601-6547, ou ainda presencialmente no endereço Praça Pedro Torres, 100, Centro, de segunda à sexta-feira, das 08 ás 16h30.

 