Funerárias de Botucatu doam mais de 130 caixões para famílias que perderam parentes após temporal em Petrópolis

Foto: Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário/ Divulgação

Empresas do setor funerário de Botucatu (SP) se uniram para enviar mais de 130 caixões para ajudar as famílias que perderam parentes com o temporal que atingiu Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro.

Até a manhã desta sexta-feira (18), quarto dia de buscas, foram confirmadas 120 mortes e 116 pessoas desparecidas. 101 corpos estão no Instituto Médico Legal.

Diante dessa situação, foram enviadas na noite de quinta-feira (17) 136 urnas funerárias que saíram de Botucatu. Os caixões serão doados de acordo com a necessidade.

As equipes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro ainda buscam por sobreviventes em meio a muito escombro e lama na cidade. Desde o temporal de terça-feira, quando as ruas ficaram alagadas e morros vieram abaixo, bombeiros, defesa civil e voluntários trabalham em meio a lama.

O alto da serra foi uma das regiões mais devastadas. A prefeitura de Petrópolis estima que quase 100 casas foram atingidas pela barreira que caiu no Morro da Oficina.

Pelas ruas, veículos ficaram empilhados por causa da força da correnteza e muitas vias foram bloqueadas, dificultando o acesso às vítimas. Na quinta-feira, choveu forte novamente em Petrópolis e as sirenes de alerta voltaram a tocar. Nesta sexta-feira o tempo continua instável na região.

Fonte: Portal G1

