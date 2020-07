Fundo Social recebe nova doação de cobertores da Sabesp em Botucatu

Após receber 633 cobertores arrecadados pela Sabesp e empresas da cidade e região no último dia 15, o Fundo Social recebeu mais uma contribuição da Companhia.

Mais 976 unidades arrecadadas chegaram ao Fundo na tarde da última terça-feira, 28, totalizando 1609 cobertores. Este é um importante reforço no trabalho do Fundo, que distribuirá os cobertores a instituições que atendem famílias em vulnerabilidade social.

“Mais uma vez a Sabesp e essas empresas parceiras mostram o carinho e a solidariedade com população botucatuense. Que essas instituições continuem incentivando as doações e servindo de exemplo para toda a Cidade. Agradecemos de coração mais este gesto”, afirma Aparecida Pardini, Presidente do Fundo Social.

Participaram da arrecadação as empresas Pacaembu Construtora, Consórcio Karonazzo/Oestevalle ,Ercom Engenharia, TS Segurança, AS Construção, Bosco Materiais para Construção, 21 de abril Oficina Mecânica, Adamastor Conserto de Equipamentos, Salles Materiais para Construção, Gruppi Concreto, Casa Cor Tintas, Serralheria Santos, Madeirão Madeiras, João Biral Serralheria, Casa da Borracha, Botupapel, Panda Supermercado, Associação das Empresas do Distrito Industrial de Botucatu, JM Máquinas, , Casa Pincelli, Oficina Beija Flor, Impacto Conserto de Equipamentos, Depósito de Tintas Botucatu, Auto Mecânica JV, LTM Auto Car e Botuminas Terraplanagem.