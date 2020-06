Cantor Fábio Jr. doa 3 toneladas de arroz para Botucatu com arrecadação em live

O Fundo Social de Solidariedade de Botucatu recebeu uma doação especial nesta quarta-feira, 24: 3 toneladas de arroz, arrecadadas pelo cantor Fábio Jr. durante sua última live, no dia 13 de junho.

A arrecadação será distribuída pelo Fundo nos próximos dias, para dezenas de instituições sociais que atuam no Município.

“Ficamos muito felizes ao saber que o Fabio Jr. destinaria esses alimentos para Botucatu. Agradecemos ao cantor, sua esposa Fernanda Pascucci, e toda a equipe, que com esse lindo gesto vão abençoar a vida de muitas famílias carentes do nosso Município”, afirma Pida Pardini, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

A doação teve importante participação de Rubens de Almeida, o “Alemão da ASU”, representante das Casas de Apoio do Hospital das Clínicas de Botucatu, instituição que também receberá parte dessas doações e que presta auxílio a famílias que fazem tratamento médico na Cidade.