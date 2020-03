Funcionários da Embraer já estão afastados de suas atividades

Visando a saúde e o bem-estar dos funcionários, já começou a valer nesta segunda-feira, 23, o afastamento remunerado de trabalhadores na Embraer. A decisão foi tomada durante o fim de semana.

Os funcionários que não podem desempenhar suas atividades remotamente ficarão afastados até o dia ‪31. Poucas atividades essenciais estão em operação.

Os funcionários que estão em home office continuam trabalhando remotamente. Essa medida abrange todas as unidades Brasil, incluindo a de Botucatu. A Embraer também está avaliando a situação nos demais países em que opera e informará em breve a decisão.

“Ao longo dos próximos dias, a direção da empresa vai analisar a situação e, junto com os governos e sindicatos locais, tomar a decisão mais adequada para proteger os funcionários do contágio pelo coronavírus e, ao mesmo tempo, proteger o nosso negócio, de forma que todos sofram o menor impacto possível. A empresa informará a todos sobre as próximas decisões até o dia 30/3‬”, disse comunicado da empresa.