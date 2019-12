Funcionários da Embraer de Botucatu terão férias coletivas em janeiro

Medida é para uma ação de reestruturação interna da Embraer

A Embraer dará férias coletivas aos trabalhadores de todas as fábricas e escritórios da companhia no Brasil, sendo 12 no total. A medida, anunciada em novembro, vai compreender o período de 6 e 20 de janeiro de 2020.

A empresa afirmou na oportunidade que a medida é para uma ação de reestruturação interna da fabricante. A área comercial, cuja criação de uma joint-venture com a Boeing é negociada há quase dois anos, terá a estrutura separada das demais áreas da empresa.

As unidades que terão a produção parada por 14 dias por causa das férias coletivas são cinco no Vale do Paraíba, em Sorocaba, Gavião Peixoto, Botucatu, Campinas, Belo Horizonte e Florianópolis.

A direção da Embraer diz que no período “será realizada a separação/duplicação dos sistemas e processos relativos ao negócio de aviação comercial. Na estruturação interna, a Embraer informou que 50% dos empregados vão trabalhar na área comercial e, a outra metade nas aviações executiva e defesa.