Funcional Seguros comemora 30 anos em Botucatu

Os três idealizadores da marca consideram a excelência no atendimento o segredo para todo o sucesso

José Roberto, Romão e Gelson, 30 anos de parceria

Fundada há exatos 30 anos, a Funcional Corretora de Seguros tem motivos de sobra para comemorar, mas o principal deles é a total satisfação dos clientes, que acompanham essa trajetória.

Com o passar dos anos, e representando as principais seguradoras do país, a Corretora foi fidelizando os clientes, principalmente estando sempre ao lado de cada um em suas necessidades. Contando com uma equipe técnica, levando a melhor solução para atender o cliente tanto pessoa física como jurídica.

É com imensa satisfação que agradecemos a todos os nossos colaboradores e clientes por essa trajetória de sucesso.

E para estar ainda mais próximos dos clientes, os empresários e a fantástica equipe da Funcional estão com novidades on-line. Você pode acessar o site funcionalcorretora.com.br ou fazer parte das redes sociais: no Instagram @funcional_seguros, no Facebook Funcional Corretora de Seguros e no WhatsApp (14) 99745-0347

Serviço

ENDEREÇO: Av. Santana, 350 – 18603-700 – Botucatu/SP

FONES: (14) 3882-4512 | (14) 3882-4614

CEL: (14)99671-0291 | (14) 99745-0347

EMAIL: [email protected]

Horário de funcionamento: Segunda à Sexta – 8:30 às 18:00

José Carlos Romão José Roberto Fabris Gelson Campos

