Frio intenso dará trégua em Botucatu para os próximos dias, indica previsão

Tempo estável, com variação de nebulosidade, sem previsão de chuva no interior do estado pelos próximos dias. Temperaturas em declínio durante as madrugadas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, essa sexta-feira, dia 28, será de tempo seco com temperatura máxima de 26 graus, ou seja, ligeira elevação. Não há previsão de chuva para amanhã.

A madrugada continua fria, porém, também com ligeira elevação. A temperatura mínima que pode chegar a 13 graus. No fim de semana a mínima durante a noite pode chegar a 16 graus.