Frio diminui a intensidade em Botucatu no começo desta semana, indica previsão

Foto Anderson França

Massa de ar frio e seco permanece atuando sobre o estado de São Paulo, mantendo as condições de Tempo estável, com céu claro, sem chuva. Temperaturas estáveis no interior paulista.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a temperatura terá elevação, mas ainda com sensação de frio, especialmente no começo das manhãs. A temperatura máxima já chega a 23 graus, com mínima de oscilando entre 8 e 9 graus.

A segunda-feira, 23, será de sol com muitas nuvens durante o dia, mas sem previsão de chuva. Noite com muitas nuvens.

