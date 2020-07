Frio continua em Botucatu para o fim de semana, mostra previsão

Foto André Godinho

Massa de ar frio atua no estado de São Paulo, mantendo o tempo estável com predomínio de sol na maior parte do estado. Temperaturas continuam baixas, entrando em elevação a partir do sábado.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o frio continua no fim de semana. Nesta sexta-feira, 03, os termômetros podem indicar 6 graus na mínima e 20 graus na máxima.

No sábado, o sol permanece com poucas nuvens e sem previsão de chuva, com temperatura mínima de 7 graus e máxima de 21 graus, com o mesmo cenário para o domingo. Tempo seco com a umidade relativa do ar chegando na casa dos 40%.