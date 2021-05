Fotógrafo registra momentos da vacinação em Botucatu

O domingo, 16 de maio, será lembrado por muito tempo como um dos dias mais importantes da história de Botucatu. 66 mil moradores de cidade foram imunizados contra a doença que mudou a rotina do mundo todo.

Além da memória de cada um que vivenciou esse momento, muitas imagens foram registradas por fotógrafos de todo o país. Um deles foi o morador de Botucatu Wellington Alves, que gentilmente cedeu seus registros para serem mostrados aos internautas do Acontece Botucatu. Confira as imagens que mostram um pouco do que foi esse dia em Botucatu.