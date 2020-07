Forças de Segurança realizam reunião com moradores do Cachoeirinha 4

As Forças de Segurança de Botucatu se uniram mais uma vez para importante reunião com os novos moradores do Residencial Cachoeirinha 4, na última quinta-feira, 09. A reunião teve como objetivo conhecer síndico e administração do condomínio e instruir sobre procedimentos das Polícias Civil e Militar e da Guarda Civil Municipal.

Participaram da agenda o Secretário Municipal de Segurança, Marcelo Emílio de Oliveira, o Subcomandante da Guarda, Sidnei Pichinin, o chefe dos Investigadores da Delegacia Seccional da Policia Civil, Investigador Jofre, e do Tenente Godoy, representando a PM.

“Essa é uma agenda importante para colocar o trabalho das Forças de Segurança à disposição dos moradores do Cachoeirinha. Oferecemos a eles dicas iniciais de segurança pública e instruções sobre a melhor forma de procederem em qualquer necessidade”, afirmou Marcelo Emílio.

O Residencial Cachoeirinha 4 faz parte do complexo habitacional de 992 habitações populares construídas na região do Jardim Vista Linda, na região Leste do Município.