Forças de Segurança promovem ação educativa sobre uso de máscaras no comércio

As Forças de Segurança de Botucatu se uniram mais uma vez em prol da população botucatuense. Desta vez, através de uma ação educativa e orientativa, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar estão percorrendo os principais corredores comerciais da Cidade para distribuir máscaras e informações sobre o uso correto aos pedestres. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a necessidade do uso de máscaras para a prevenção do novo coronavírus.

“A pedido do Prefeito Pardini, nós estamos realizando uma ação mais efetiva para conscientizar a população. Nossos guardas receberam treinamento sobre as informações que devem passar e, ao longo das próximas semanas, a ação será intensificada principalmente na Rua Amando de Barros, onde há maior fluxo de pessoas”, explicou o Secretário de Segurança, Marcelo Emílio de Oliveira.

Além da ação nos corredores comerciais, a Prefeitura também doou máscaras para a Polícia Militar entregar durante suas ações de patrulhamento, e para a Polícia Civil distribuir as pessoas que vão até as delegacias, como a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (DISE), Delegacia de Investigações Gerais (DIG), e Plantão Policial.

As máscaras doadas são de pano, reutilizáveis, e embaladas individualmente. Além da máscara, a pessoa também recebe um panfleto informativo explicando sobre o uso adequado, bem como orientações sobre lavagem e armazenamento.