Flexibilização anunciada hoje por Doria não inclui região de Botucatu

O governo paulista anunciou nesta quarta-feira, dia 03, uma flexibilização nas restrições do Plano São Paulo, que determina quais setores da economia podem funcionar em que horários durante a pandemia do novo coronavírus. Ocorre que este anúncio não inclui a DRS-6, regional de Saúde onde está Botucatu.

Desde o dia 25 de janeiro, todo o estado estava em fase vermelha, a mais restrita, onde só atividades essenciais poderiam estar abertas. Isso funcionava durante o dia todo aos fins de semana, e à noite, das 20h às 6h, de segunda a sexta-feira, depois disso, as cidades voltavam para a fase laranja.

A decisão beneficia municípios na Grande São Paulo, além das regiões de Araçatuba, Araraquara, Baixada Santista, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto e Sorocaba.

A região de Bauru/Botucatu, porém, está na fase vermelha em tempo integral. Também se encontram nesta situação as regiões de Franca, Barretos, Presidente Prudente, Marília, Sorocaba e Taubaté.

Uma nova reclassificação do Plano São Paulo deverá ser divulgada pela gestão Doria na próxima sexta-feira, dia 05. A última reclassificação geral do Plano São Paulo ocorreu no dia 29 de janeiro.

O governo também alterou o parâmetro de classificação por taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) na fase vermelha. Agora a meta passou de 80 para 75%.

O HC de Botucatu, por exemplo, divulgou hoje que sua taxa de ocupação está em 103%. Números parecidos são registrados em Bauru e Jaú.