A aproximação de uma nova frente fria pelo oceano do estado de São Paulo, favorece a formação de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde e no setor leste do estado. Temperaturas elevadas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o fim de semana será de sol e calor. No sábado, 28, o dia será de sol e sem previsão de chuva, com temperatura máxima de 31 graus.

Já no domingo, dia 29, o sol continua podendo chegar a 32 graus. Não há previsão de chuva.