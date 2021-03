Fim de semana terá fiscalização aérea e mais de 180 agentes nas ruas de Botucatu

As Forças de Segurança realizarão uma grande operação para proteção da população e orientação sobre a situação epidemiológica do Município neste fim de semana.

O grande destaque dessa atuação será o monitoramento aéreo para checagem de focos de aglomeração nas regiões urbanas, rurais e nos balneários de Botucatu. Os drones da Guarda Civil Municipal serão utilizados neste trabalho.

Polícia Militar, GCM, Polícia Civil e Vigilância Sanitária Municipal atuarão também em barreiras nas principais entradas da Cidade, orientando aqueles motoristas que buscarem acesso ao Município. Nestas barreiras, localizadas na Avenida Pedretti Neto, Avenida Dante Delmanto, Rua Campos Salles e Rotatória da Rodovia Alcides Soares com a Avenida Deputado Braz de Assis Nogueira (Residencial Cachoeirinha), os visitantes receberão recomendações e instruções sobre o período de restrição de circulação em Botucatu.

Além dos 150 agentes que atuaram no último fim de semana, outros 31 servidores municipais ajudarão as equipes no monitoramento de praças e áreas públicas nesta sexta, sábado, domingo e segunda-feira.

“Quero manifestar meu agradecimento a todos os agentes de segurança da Cidade, da PM, GCM e Polícia Civil, bem como os integrantes da Vigilância, que têm nos ajudado muito durante esse período de restrição. Convoco a população para que, assim como feito no último fim de semana, cumpra esse isolamento. Só assim vamos conseguir baixar os índices de transmissão da Covid-19 e de ocupação de leitos em nossos hospitais”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A Prefeitura de Botucatu e as Forças de Segurança orientam a população a cumprir rigorosamente o período de restrição de circulação, que se inicia as 20 horas desta sexta-feira, 26, e se encerra as 6 horas da manhã de segunda-feira, 29. Apenas os serviços de saúde atenderão de forma presencial.

“Como de costume, as Forças de Segurança de Botucatu estão dispostas a ser mão amiga da população em mais este momento de atenção. Juntos com a população, conseguiremos o objetivo maior, que é a proteção de todos”, finalizou o Secretário Municipal de Segurança, Marcelo Emílio de Oliveira.