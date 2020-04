Fim de semana será de tempo estável com ligeira queda na temperatura em Botucatu

A entrada do sistema de alta pressão pós-frontal no estado de São Paulo, desloca a frente fria para os estados do Rio de Janeiro (04/04) e Espírito Santo (05/04). Com isso, a previsão é de Tempo estável, com poucas nuvens e com temperaturas amenas em todo o estado paulista.

Em Botucatu, embora a sexta-feira tenha um aumento de nuvens, o fim de semana será de tempo estável. Não há revisão de chuva para sábado e domingo.

Apesar da estabilidade, há previsão de ligeira queda na temperatura, com a máxima de 25 graus, abaixo dos 28 graus registrados nos últimos dias. A temperatura deve voltar apenas na próxima semana.