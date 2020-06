Massa de ar seco atua no estado de São Paulo. Com isso, o Tempo segue estável, com predomínio de sol e poucas nuvens em todo o estado de São Paulo. Temperaturas com leve elevação.

Segundo o Climatempo, o fim de semana será de sol e tempo estável, sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 26 graus.

No sábado, o cenário será o mesmo, com tempo seco, sol e poucas nuvens. A temperatura máxima será de 26 graus.