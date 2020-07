Massa de ar seco atua em todo o estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável com poucas nuvens e predomínio de sol. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana estável, com tempo seco. No sábado, a temperatura pode chegar a 27 graus.

Já no domingo o sol permanecer sem a presença de nuvens, com a umidade relativa do ar podendo chegar a 35%. Temperatura mínima de 13 graus.