Tempo seco com baixa umidade do ar nos próximos dias em Botucatu (Foto André Godinho)

Frente fria se afasta do estado de São Paulo, porém, mantém o céu com muita nebulosidade, principalmente nas regiões sul e leste do estado, sem previsão de chuvas. Temperaturas em ligeira elevação.

Em Botucatu, o fim de semana será de sol e tempo muito seco, com a umidade relativa do ar chegando a 35% no sábado. A temperatura máxima pode chegar a 26 graus, com mínima de 12 e sem previsão de chuva.