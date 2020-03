Teremos neste fim de semana predomínio de sol, com céu claro a com poucas nuvens e sem previsão de chuva no estado de São Paulo. Isso ocorre devido a atuação de uma massa de ar mais seco. Temperaturas estáveis.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma sexta-feira de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove.

O fim de semana se apresenta de forma estável, sem previsão de chuva, por enquanto. A temperatura poderá chegar a 27 graus, tanto para o sábado, como para o domingo.