Fim de semana será de calor em Botucatu, indica previsão

Foto André Godinho

A presença de uma frente semi-estacionária entre o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, favorece a formação de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente nos setores norte e leste do estado de São Paulo.

A partir do domingo, este sistema afasta-se, mas ainda permanece a condição de instabilidade no setor, oriunda do norte do país. Nas outras regiões paulistas, o ar mais seco predomina, com céu claro a parcialmente nublado e sem chuvas. Temperaturas elevadas.

Em Botucatu, de acordo com o Climatempo, o sábado será de sol, com algumas nuvens, podendo ocorrer pancadas rápidas de chuva. Temperatura máxima de 29 graus.

Já no domingo, 13, o dia será de sol, sem nuvens e calor. Não há previsão de chuva e a temperatura será de 30 graus.

