Fim de semana será de calor e instabilidade em Botucatu, indica previsão

O Tempo continua instável no estado de São Paulo, devido a formação de áreas de instabilidade ao longo do dia, ocasionadas pelo forte calor e alta umidade atmosférica, além da presença de uma frente fria que está se afastando gradativamente do litoral paulista.

Portanto, para o período, a previsão é de sol entre nuvens, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com maior intensidade entre a tarde ao início da madrugada. A partir de segunda-feira, à aproximação de uma nova frente fria, favorecerá chuvas mais contínuas no início da semana.

Segundo o Climatempo, teremos um dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite.

No fim de semana o cenário será praticamente o mesmo, com instabilidade e calor. A temperatura máxima será de 31 graus, com estimativa de chuva em torno de 10 milímetros.