Fim de semana segue com instabilidade no tempo em Botucatu

Áreas de instabilidade no interior do continente, devido ao processo de formação de frente fria sobre o Paraguai e região sul do Brasil, ocasionam muita nebulosidade e ocorrências de chuvas sobre o estado de São Paulo.

Esta frente fria é prevista atingir o estado de São Paulo no decorrer do sábado, mantendo a condição de instabilidade com chuvas e trovoadas isoladas durante o final de semana.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o fim de semana será sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A estimativa de chuva é 5 milímetros tanto para o sábado, quanto para o domingo.

A temperatura máxima no fim semana chega a 25 graus no sábado, com mínima de 13 e 24 graus no domingo, com mínima de 14.