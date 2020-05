Fim de semana prolongado de sol e tempo muito seco em Botucatu

Tempo estável, com céu claro a parcialmente nublado no interior do paulista. Apenas na faixa leste do estado, o céu ficará nublado a parcialmente nublado e com previsão de chuvas fracas e isoladas, principalmente no litoral, devido a passagem de um sistema frontal pelo oceano.

Em Botucatu o dia o feriado será de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens, com temperatura que pode chegar a 27 graus.

No sábado a temperatura pode chegar a 29 graus e no domingo fica na casa dos 26 graus. Não há a previsão de chuva e o tempo continua seco no fim de semana, com a umidade relativa do ar chegando a 35%.

Foto Acontece Botucatu