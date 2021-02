Fim de semana deve ter chuva e queda na temperatura em Botucatu, diz previsão

Tempo instável em toda região, diz previsão (Foto Acontece Botucatu)

Sistema de baixa pressão sobre a região Sudeste, induz a formação de áreas de instabilidade sobre o estado de São Paulo. Com isso, a previsão do Tempo para o período é de céu nublado a parcialmente nublado, com áreas de chuvas isoladas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o fim de semana poderá ter chuva. Na sexta-feira, 12, por exemplo, há uma estimativa de até 20 milímetros de chuva.

Há previsão também de ligeira queda na temperatura. Os termômetros devem indicar a máxima de 26 graus na região.

Já no sábado, há a estimativa de 25 milímetros de chuva com temperatura máxima de 25 graus. o tempo também deverá ficar instável no domingo.

