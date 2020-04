Foto André Godinho

Não haverá mudança significativa na condição do Tempo sobre o estado de São Paulo no fim de semana. O tempo permanece estável, com pouca nebulosidade e sem chuva.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana de sol com tempo seco. A umidade relativa do ar poderá chegar 50%.

A temperatura também cai. No sábado, 18, a máxima será de 23 graus, sem previsão de chuva. Durante a madrugada a temperatura poderá chegar a 13 graus.