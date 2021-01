Fim de semana de muita instabilidade no tempo em Botucatu

Fim de semana na região de Botucatu pode ter sol e pancadas de chuva, indica previsão

As condições de instabilidade persistem sobre o estado de São Paulo, até a próxima segunda-feira (11/01). Desta forma, o céu estará com muita nebulosidade e há previsão de pancadas de chuva, algumas acompanhadas por descargas elétricas em várias regiões do estado, principalmente a partir da tarde.

Em Botucatu, de acordo com o instituto Climatempo, a sexta-feira, 08, será de muita instabilidade, com sol e aumento de nuvens de manhã, podendo ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 30 graus.

No sábado, dia 09, as chances de chuva aumentam na região. Há uma estimativa de 13 milímetros, com temperatura que pode chegar a 29 graus.

No domingo, 10, o cenário é basicamente o mesmo. Sol, nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva, com temperatura máxima de 28 graus.

