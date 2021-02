Fim de semana começa com instabilidade no tempo em Botucatu

Frente fria semi-estacionária, no litoral da Região Sudeste, favorecerá a formação de nebulosidade e de chuva sobre o estado de São Paulo. Desta forma, o céu estará variando entre parcialmente nublado e nublado, com previsão de chuvas moderadas a fortes em várias regiões do estado.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um dia de sol com algumas nuvens. Pode chover até 22 milímetros nesta sexta-feira, com temperatura máxima de 28 graus.

No sábado e domingo a instabilidade continua, com probabilidade de pancadas de chuva. A máxima será de 26 graus em toda a região.