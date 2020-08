Fim de semana com tempo seco e ligeira queda na temperatura em Botucatu

Sistema de alta pressão atua no estado de São Paulo deixando o Tempo estável na maior parte do estado. Exceção feita nas regiões sul e leste, que continuam com muita nebulosidade e com previsão chuvas fracas e chuviscos isolados, devido aos ventos úmidos que sopram do oceano.

Nas demais regiões, o Tempo segue com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Temperaturas em ligeira elevação no interior.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana estável, com tempo seco e sem previsão de chuva. Há uma ligeira queda na temperatura.

Neste sábado a máxima será de 25 graus e mínima de 10 graus. Os mesmos números devem se repetir no domingo e início da semana.