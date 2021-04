Fim de semana com possibilidade de pancadas de chuva em Botucatu

Nova frente fria aproxima-se do estado de São Paulo, influenciando na condição de instabilidade em todas as regiões paulistas, causando aumento da nebulosidade e chuvas com trovoadas isoladas. A frente fria é prevista chegar ao litoral paulista no decorrer do domingo.

O fim de semana em Botucatu se mostra instável, de acordo com a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, dia 16, há uma estimativa de 5 milímetros de chuva.

Já para sábado, o volume pode aumentar, chegando a 10 milímetros. No domingo o cenário deve ser o mesmo, com pancadas isoladas de chuva. A temperatura máxima será de 28 graus.