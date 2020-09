Fim de semana com expectativa de chuva em Botucatu

Há possibilidade de tempo instável, indica a previsão (Foto Acontece Botucatu)

O fim de semana começa com sol entre nuvens em todo o estado de São Paulo, mas a formação de uma área de instabilidade no oeste do estado, provoca chuvas isoladas, principalmente, nessa região.

No domingo, o avanço de uma nova frente fria pelo oceano, altura do litoral paulista, reforça as instabilidades sobre o estado, deixando o Tempo nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas, especialmente na faixa leste.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, há a expectativa de chuva. Neste sábado há uma estimativa de 8 milímetros de chuva, com temperatura máxima de 31 graus.

Já no domingo, a temperatura cai para 24 graus na máxima, com chance maior de chuva. O cenário deve permanecer desta forma até a segunda-feira.