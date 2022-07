Filhos prestam homenagem ao pai e mudam o nome da imobiliária

De Concreto Imóveis para MBrokers Negócios Imobiliários se passaram 15 anos. E surgiu uma imobiliária com novo nome, novas ideias, novo conceito, mas no mesmo endereço

Fotos: Eliete Soares

A palavra de ordem do Marinho Almeida sempre foi evolução, e há 15 anos, visionário como sempre, saiu do ramo de comércio de automóveis para entrar no ramo de imóveis.

“Foi naquele exato momento em que resolvi mudar de ramo, investi o meu tempo e o meu talento de comerciante em um ramo bem interessante: o segmento imobiliário. Tudo bem, mudei de ramo, mas o meu objetivo continuou o mesmo: deixar os clientes bem felizes.” – explicou Marinho.

E com essa filosofia a sua imobiliária cresceu, com o passar de certo tempo chamou os

filhos para o ajudarem na nobre missão de deixar os clientes felizes. Hoje, após 15 anos, data emblemática para toda empresa, os filhos resolveram homenagear o pai. Em conjunto tiveram a ideia de mudar o nome da imobiliária, e veio um nome forte:

MBrokers Negócios Imobiliários.

“Não mudou a nossa rota”, acrescentou Bruno, filho do Marinho, “sempre tivemos um projeto de crescimento estratégico, sempre procurando olhar para o novo”. E sua irmã Lívia completou: “E esse novo inclui: oferecer aos nossos clientes um novo jeito de morar, um novo jeito de viver, e agora, mais do que nunca, um novo jeito de nos relacionarmos com todos os clientes”.

Esse “novo jeito de se relacionar com os clientes”, como a Lívia fez questão de ressaltar, prevê, claro, a continuação de se comunicar pelos meios digitais, afinal as tecnologias evoluíram para isso mesmo, facilitar a comunicação entre empresa e clientes. No entanto, as relações interpessoais perderam muito, os vínculos de empatia quase que foram desaparecendo. E é exatamente isso que a MBrokers vai resgatar: o atendimento olho no olho, conversar pessoalmente para entender os desejos do cliente. Irão estabelecer uma relação mais próxima, que irá se pautar pelo respeito, atenção e ética.

E para encerrar com chave de ouro, Marinho Almeida definiu o novo conceito da MBrokers: “não é uma nova imobiliária porque a diretoria e o staff são os mesmos, inclusive, no mesmo endereço, mas estamos indo além: aceitei a ousadia dos meus filhos. E com os nossos corações sempre inquietos, vibrando de felicidade, queremos passar essa felicidade para todos os nossos clientes”.

Essa é a MBrokers, uma imobiliária que irá continuar formando famílias em novos lares, realizando sonhos, criando um universo de felicidade.

Unidade Botucatu – Avenida Dr Vital Brasil, 1374 – (14) 3811-1212 e Unidade São Manuel – Rua Coronel Rodrigues Simões, 620 – (14) 3812-5600. Site www.mbrokers.com.br

Compartilhe esta notícia