Festa de Santana terá ‘Missa Drive’ no domingo, dia 26

A 22ª edição da Festa de Sant’Ana será realizada entre os dias 23 e 26 deste mês, porém em um formato diferente. Sempre contando com milhares de pessoas, uma das mais tradicionais festas do interior também teve que se reinventar com a pandemia do novo coronavírus.

A celebração terá missa e praça de alimentação em formato Drive-Thru. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, dia 17, pelo Padre Emerson Anizi, da Catedral, durante entrevista à Rádio Criativa.

Muitas atividades serão remotas. Na parte religiosa, o tríduo preparatório de quinta (23) a sábado (25) poderá ser acompanhado nas redes sociais da Catedral, como Facebook, Instagram e Youtube.

Os fiéis terão novidades. No domingo, dia 26, às 10 horas, a Catedral fará uma Missa Drive. Haverá um altar no bolsão de estacionamento e as famílias poderão assistir dentro de seus veículos, com transmissão via rádio.

A organização também vai disponibilizar uma rede de WiFi para quem quiser acompanhar a missa pelas redes sociais. Telões serão instalados no entorno da igreja para que todos possam visualizar a celebração.

“É uma maneira diferente de festejar a Festa da Padroeira. Para participar da Missa drive, é necessário que fiel passa na Secretaria da Catedral e cadastre seu veículo, pegando seu voucher gratuitamente”, disse o Padre Emerson Anizi.

A Praça de Alimentação também será com distanciamento. Os tradicionais produtos como pizza, X-Catedral, sopa, doces, entre outros, serão entregues no sistema Drive-Thru, com a compra feita antecipadamente das seguintes formas:

-Pelo celular (14) 9 9656-0966

-Pelo site www.catedraldebotucatu.org.br

Show ao vivo

A tradicional Festa de Santana terá show Internacional e você poderá assistir na sua casa. Foi o que postou nesta quarta-feira, 15, o empresário Carlinhos Romagnolli, um dos organizadores da parte festiva do evento.

A italiana Antonella Bucci fará dueto com Milton Guedes. Estrela internacional Antonella encantou o Brasil e o mundo dividindo o palco com Eros Ramazzotti.

O cantor e multi-instrumentista Milton Guedes Guedes, um dos mais talentosos músicos brasileiros, estará com seu repertório de pop rock americano, italiano e brasileiro.

A apresentação será no dia 26 de julho às, 20 horas, pelo YouTube e Instagram – antonellainbrasil.