Feriados de 14 e 21 de abril não serão antecipados em Botucatu

Prefeito Mário Pardini também disse que não haverá lockdown nos próximos dois finais de semana

Os feriados de 14 de abril (aniversário de Botucatu) e 21 de abril (Tiradentes) não serão antecipados e nem trocados em Botucatu. A informação foi dada nesta sexta-feira, dia 09, pelo Prefeito Mário Pardini, durante o programa Bom Dia Criativa.

Havia muita especulação sobre as datas, com possíveis antecipações. Segundo o Prefeito, os últimos finais de semana com Lockdown fizeram o número de novos casos cair em Botucatu em até 20%, o que possibilita manter o calendário.

De acordo com o Pardini, o dia 14, quando Botucatu comemora 166 anos de emancipação político-administrativo, o comerciante poderá trabalhar, se assim desejar, dentro das limitações da fase emergencial impostas pelo Governo do Estado de São Paulo.

Durante a entrevista, Pardini também afirmou que se o cenário se mantiver sem pioras, não haverá novamente medidas mais restritivas no município.