Feiras livres funcionarão apenas durante o dia em Botucatu

A Secretaria Municipal do Verde informa que apenas as feiras livres diurnas continuarão sendo realizadas em Botucatu durante o período de atenção e prevenção a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

As feiras noturnas da Praça do Bosque, às terças-feiras, e da Cohab 1 às quartas estão suspensas por período indeterminado. A medida passa por uma escolha dos próprios feirantes.

“Após perceberem uma baixa significativa no fluxo de pessoas e também por terem familiares idosos que também carecem de atenção, especificamente no período noturno, os agricultores decidiram por essa paralisação das feiras noturnas. Esperamos que o quanto antes esta epidemia passe para retomarmos as atividades normais”, afirma Márcio Piedade Vieira, Secretário do Verde.

Continuarão funcionando as feiras livres do Largo da Catedral, às quintas-feiras, da Vila dos Lavradores, aos sábados, e as da Vila São Benedito e do Mercado Municipal, aos domingos.