Feira noturna será suspensa nesta terça-feira, 31, em Botucatu

A Feira da Lua, feira livre noturna realizada todas as terças-feiras na Praça do Bosque, será suspensa nesta semana, véspera de Ano Novo. A Feira volta a ocorrer no dia 07, a partir das 16 horas.

A Feira da Lua foi lançada no final de outubro com o objetivo de oferecer à população uma opção de feira livre noturna. Realizada todas as terças-feiras das 16 às 21 horas, a Feira da Lua tem 12 feirantes, que comercializam frutas, verduras, legumes, grãos e queijos.

Interessados em participar da Feira da Lua devem entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde pelo telefone: 3811-1533.