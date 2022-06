Feira no câmpus da Unesp acontece nesta quarta-feira, 08

Nesta quarta-feira, 08, acontece mais uma edição da Feira no câmpus da Unesp. Os produtores estarão localizados em frente ao Gramado da Biblioteca, das 11h às 14h.

Esse evento terá um formato um pouco diferente. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a programação será especial. Às 11h, será aberta uma exposição de fotos de aves e natureza de autoria da fotógrafa Lorena Patrícia. Além disso, serão distribuídos blocos feitos de papéis reutilizados e mapas das hortas comunitárias da cidade. Haverá também a exposição de ações do Núcleo de Hospitais Sustentáveis.

Às 12h, acontecerá uma aula de pilates, no Gramado da Biblioteca. Já às 13h, está marcado um bate-papo com Lorena Patrício e Karina Pavão sobre a observação de aves e a conexão com a natureza.

Além de incentivar a economia local, os participantes poderão ajudar a reduzir o consumo de sacolas plásticas comprando uma sacola ecológica produzida com material reciclável gerado no Hospital das Clínicas (HC) – aquisição na feira por R$5,00.

O modo delivery ainda continua em funcionamento. A Feira no câmpus acontece toda segunda quarta-feira do mês. Participe!

