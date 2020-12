Feira de Artesanato Natalino segue até esta quarta-feira, 23, em Botucatu

A Feira de Artesanato Natalino, que começou no dia 13, segue até esta quarta-feira, 23, na Praça Emílio Pedutti, a Praça do Bosque. Tradicionalmente realizada todos os anos, em 2020 a feira terá a participação de 12 artesãos e culinaristas locais, sendo todos participantes da Casa do Artesão da Secretaria Adjunta de Turismo.

Uma tenda será montada na Praça do Bosque para abrigar os stands. O trânsito de visitantes e permanência no local seguirá as normativas das autoridades de saúde, contanto inclusive com a presença de controladores de acesso aferindo a temperatura corpórea e disponibilizando álcool em gel para higienização pessoal.

O horário de funcionamento da Feira de Artesanato Natalina é das 10 às 22 horas e a entrada é franca.

Mais informações:

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamin Constant, s/n (Estação Ferroviária).

Telefones: (14) 3811-1492/3811-4060/3811-1508