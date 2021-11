Fazenda Lageado será reaberta para pedestres e ciclistas neste sábado, 13

As diretorias da Faculdade de Ciências Agronômicas e Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Botucatu, comunicam a reabertura do acesso à Fazenda Experimental Lageado para pedestres e ciclistas, a partir de amanhã, sábado, 13 de novembro.

O acesso à Fazenda Experimental Lageado será permitido entre 6 e 20 horas, e poderá ser feito diariamente pela portaria da Avenida Universitária. Já o acesso pela portaria da Rua José Barbosa de Barros será permitido apenas nos dias úteis, também entre 6 e 20 horas.

O acesso de automóveis e motocicletas segue restrito, com permissão apenas a veículos de pessoas autorizadas.

O uso de máscaras será obrigatório na Fazenda Lageado e é solicitado que os frequentadores evitem a prática de atividades em grupo que possam causar aglomerações.

Por enquanto, a área histórica da Fazenda seguirá interditada ao público

Compartilhe esta notícia