Fazenda Lageado será reaberta ao público nos próximos dias

Decisão foi aprovada pela congregação universitária; data será definida até sexta-feira, 12

Após quase dois anos, enfim a Fazenda Lageado será reaberta para o público. A informação foi confirmada ao Acontece Botucatu pela assessoria de imprensa da FCA/FMVZ-UNESP.

A decisão foi aprovada pela Congregação Universitária durante esta semana. Porém, a data de reabertura não foi confirma e será definida até sexta-feira, dia 12, quando uma nova reunião será realizada para tratar do assunto, mas o acesso deverá ser liberado em poucos dias.

Apenas a área reservada para a prática esportiva será utilizada neste primeiro momento. A parte histórica ainda demanda melhorias e permanecerá fechada ao público, segundo informações passadas ao Acontece.

Conhecido por décadas como local de prática esportiva e passeios entre os botucatuenses, suas avenidas e a área histórica estão fechados desde fevereiro de 2020, quando uma chuva torrencial derrubou a ponte sobre o rio Lavapés.

A pandemia também impediu a reabertura, segundo a FCA/Unesp. O acesso continuará sendo feito pela nova portaria, localizada na Avenida Universitária.

Recuperação da ponte e área histórica

No mês de outubro a Prefeitura de Botucatu resolveu fazer parte das discussões sobre a reabertura. Houve uma reunião para abordar o projeto de recuperação da área histórica da Fazenda Lageado.

A ponte, que está interditada desde fevereiro de 2020 após a forte chuva, será recuperada com a ajuda da administração municipal. Ainda não há um prazo determinado para a conclusão das obras.

Participaram do encontro no dia 01 de outubro na Prefeitura representantes da reitoria da Unesp e Faculdades da Universidade presentes no Campus do Lageado. Foi confirmada uma parceria para reconstrução da ponte do Campus.

Vale lembrar que no dia 15 de setembro a restauração do Museu do Café da Fazenda Lageado também foi tema de uma reunião na Prefeitura de Botucatu.

Na oportunidade, o Deputado Federal Herculano Passos fez uma orientação sobre como encaminhar o projeto e documentos necessários para a recuperação. O Parlamentar faz parte da Comissão Federal de Turismo do Congresso Nacional.

